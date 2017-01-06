 فيتامينات العقل الدراسي بجامعة الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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فيتامينات العقل الدراسي بجامعة الطائف

فيتامينات العقل الدراسي بجامعة الطائف
المناطق _عادل الزهراني

أقامت عمادة شؤون الطلاب ممثلة بإدارة الأنشطة الطلابية دورة بعنوان فيتامينات العقل الدراسي بواقع ١٠ ساعات تدريبية .

وتعتبر هذا الدورة من البرامج المهارية والتطويرية التي تساعد في تحسين المستوى التعليمي والمهاري لدى الطلاب وذلك من خلال وسائل المعرفة وأنماط الشخصية المختلفة ، مما يسهل على طلاب المرحلة الثانوية اختيار تخصصاتهم في الدراسة الجامعية .

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن برامج المنتدى الجامعي الدائم للثانويات والذي يهتم في احتواء واستقطاب طلاب المرحلة الثانوية لتعريفهم على الحياة الجامعية

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