فيتامينات العقل الدراسي بجامعة الطائف

أقامت عمادة شؤون الطلاب ممثلة بإدارة الأنشطة الطلابية دورة بعنوان فيتامينات العقل الدراسي بواقع ١٠ ساعات تدريبية .

وتعتبر هذا الدورة من البرامج المهارية والتطويرية التي تساعد في تحسين المستوى التعليمي والمهاري لدى الطلاب وذلك من خلال وسائل المعرفة وأنماط الشخصية المختلفة ، مما يسهل على طلاب المرحلة الثانوية اختيار تخصصاتهم في الدراسة الجامعية .

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن برامج المنتدى الجامعي الدائم للثانويات والذي يهتم في احتواء واستقطاب طلاب المرحلة الثانوية لتعريفهم على الحياة الجامعية