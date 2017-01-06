تعليم جدة يكرم ويودع مديرة المتابعة النسائية “هيفاء المهنا”

اقامت إدارة تعليم جدة صباح أمس الخميس حفل تكريم وتوديع مديرة وحدة المتابعة النسائية بمحافظة جدة هيفاء المهنا التي احيلت على التقاعد وذلك بقاعة مبنى إدارة التعليم بشارع قريش وبحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نور باقادر ومديرات الإدارات والمكاتب والأقسام وجمع من منسوبات الإدارات النسائية .

وفي كلمة صوتية مسجلة قال مدير التعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي إن المحتفى بها من القيادات التي يعتز بها الوطن لما قدمت له ، كما تعتز بها إدارة تعليم جدة بما بذلت وأعطت ، عملت بكل إخلاص بإدارة المتابعة الإدارية فكان العمل متقنا وكانت المخرجات على مستوى الإدارة والوزارة ناجحة ومميزة ، تميزت بالحكمة والدراية والمعرفة والخلف الرفيع وتكوين فريق مميز وماهر فهي مدرسة في المتابعة الإدارية ،مقدما شكره نيابة عن تعليم جدة لها لما أعطت وقدمت من جهود في وحدة المتابعة النسائية .

ثم قدمت المساعدة للشئون التعليمة للمحتفى بها درعا تذكاريا نيابة عن المدير العام للتعليم .

من جانبها أعربت باقادر في كلمة لها عن مشاعر الحب والتقدير و الوفاء للمهنا ولما تميزت به من لمسات إنسانية رائعة وصفات قيادية مسددة فقد كانت ربان سفينة وحدة المتابعة النسائية بفكرها النير وجهودها المباركة فقد أعطت وأبدعت بالعطاء وتألقت به وتميزت وتركت بصمة مضيئة ومشرقة تشع خبرة وحكمة ونبراسا يقتدى به .

بعد ذلك توالت فقرات الحفل بعدد من الكلمات والقصائد الشعرية وفيلم مرئي عن منجزاتها . ثم قُدمت العديد من الهدايا التذكارية للمحتفى بها .