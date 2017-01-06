إيران..جيش العدل البلوشي يقتل مجموعة من ضباط ومنتسبي الحرس الثوري

استهدفت كتائب “عبدالملك ملازادة” التابعة لجيش “العدل” البلوشي ظهر هذا الْيَوْمَ الجمعة “٦ يناير” دوريتين لحرس الحدود الإيراني في منطقة “جكيغور” الحدودية في أطراف مدينة “زابل” شمال شرق اقليم بلوشستان، و تمكنت من قتل وجرح عددا كبيرا من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هذه الدوريات العسكرية.

وقال جيش العدل البلوشي الذي يقود المقاومة البلوشية في بيان صحفي، أن العملية نفذت من خلال كمين نصبه مقاتلو كتائب الجيش البلوشي لقوات العدو الإيرانية التي كانت تستقل سيارتان عسكريتان في منطقة “جكيغور” شمال شرق بلوشستان حيث قتل وجرح اغلب ركابها.

واعترف النظام الإيراني أو ما يعرف في الأقاليم غير الفارسية بـ”الاحتلال الفارسي” بهذه العملية البطولية التي نفذها أبطال العدل، اذ قالت وكالة “فارس للأنباء” الرسمية ان أحد قادة قوات حرس الحدود قتل بينما الحراس الآخرين جرحوا في عملية كمين عناصر متمرده ” في “منطقة “جكيغور”، في إشارة إلى أبطال كتائب الشهيد “عبدالملك ملا زادة”.

و قال “ابراهيم عزيزي” مسؤول العلاقات العامة لجيش العدل البلوشي، ان هذه العملية وبعد ثلاثة ايام من عملية كتائب “محيي الدين ال ناصر” الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز المتمثّلة في تفجير المنشآت النفطية في وسط وشمال الأحواز، تأتي في إطار التنسيق الميداني بين “حركة النضال وجيش العدل” الذي بدا منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي يهدف الى خلق تحالف ميداني وسياسي لإنهاء الاحتلال الفارسي والتصدي لإرهابه ضد الشعوب غير الفارسية والعربية عموما.

وأضاف مسؤول العلاقات العامة لجيش العدل قائلا، كما تعتبر هذه العملية رد طبيعي ومشروع على الجرائم المتكررة التي ترتكب يوميا من جانب القوات الأمنية والعسكرية ضد الشعوب البلوشي الذي يناضل لاحقاق حقوقه المدنية، العقدية والسياسة التي سلبت من الإيرانيين منذ احتلال اقليم بلوشستان.

وكانت قد نفذت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، في فجر يوم الثلاثاء “٣ يناير” الماضي عملية عسكرية كبيرة فجرت من خلالها المنشآت النفطية في منطقتي “العميدية والدلمون” خلفت خسائر مادية كبيرة للإيرانيين.