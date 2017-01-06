 اختراق حساب متحدث وزارة التعليم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دعوة لاكتشاف الكوكب الموريتاني الدبل يدعو عزت وأعضاء اتحاد الكرة لحضور مباراة الاتفاق وغلطة سراي بالفيديو.. الانشقاقات تضرب صفوف الميليشيات الحوثية وفاة عاملين احترق سكنهما في الليث ثلاثة قتلى وتسعة إصابات إثر إطلاق نار بمطار فلوريدا اختراق حساب متحدث وزارة التعليم إيران..جيش العدل البلوشي يقتل مجموعة من ضباط ومنتسبي الحرس الثوري “التجارة” تجاوبًا مع “مغرِّد”: ضبطنا مخالفة في أسواق شهيرة بالرياض تركيا تمنح الجنسية للّاجئين السوريين والعراقيين الأكفاء تعليم جدة يكرم ويودع مديرة المتابعة النسائية “هيفاء المهنا” فيتامينات العقل الدراسي بجامعة الطائف القيلولة تعزز القدرات العقلية لكبار السن

اختراق حساب متحدث وزارة التعليم

اختراق حساب متحدث وزارة التعليم
المناطق _الرياض

تعرض حساب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي على تويتر لاختراق من قبل هاكرز٬ أطلقوا على أنفسهم “فريق الحلم السيئ”٬ وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح العصيمي أن الهدف من الاختراق توجيه رسالة من خلال حسابه. وقامت إدارة موقع “تويتر” في حينه بإيقاف الحساب٬ ما منع الهاكرز من إكمال رسالتهم.

وشكر العصيمي إدارة الموقع التي تفاعلت بشكل سريع وبادرت بإيقاف الحساب”، موضحا أن العمل جارٍ لإعادة تفعيله.

وأكد على حقه القانوني والنظامي في متابعة التجاوز، تعليقا على واقعة تعرض حسابه على “تويتر” للاختراق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>