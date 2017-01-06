اختراق حساب متحدث وزارة التعليم

تعرض حساب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي على تويتر لاختراق من قبل هاكرز٬ أطلقوا على أنفسهم “فريق الحلم السيئ”٬ وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح العصيمي أن الهدف من الاختراق توجيه رسالة من خلال حسابه. وقامت إدارة موقع “تويتر” في حينه بإيقاف الحساب٬ ما منع الهاكرز من إكمال رسالتهم.

وشكر العصيمي إدارة الموقع التي تفاعلت بشكل سريع وبادرت بإيقاف الحساب”، موضحا أن العمل جارٍ لإعادة تفعيله.

وأكد على حقه القانوني والنظامي في متابعة التجاوز، تعليقا على واقعة تعرض حسابه على “تويتر” للاختراق.