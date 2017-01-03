 بالفيديو.. الانشقاقات تضرب صفوف الميليشيات الحوثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. الانشقاقات تضرب صفوف الميليشيات الحوثية

المناطق _الرياض

على وقع الضربات التي توجّهها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة والجيش الوطني اليمني، أعلن العديد من العناصر التابعة للميليشيا الانقلابية انشقاقهم عن الحوثي وصالح.

وتزايدت موجة الانشقاقات في صفوف الحوثيين في الوقت الذي نزحت فيه العديد من الفرق القتالية التابعة لهم نحو الشمال، وذلك بعد أن وجّهت لهم القوات السعودية واليمنية ضربات متتالية.

كان العقيد أحمد عبد الرحمن الخطيب “مسؤول الإعلام الحربي الحوثي” قد لقي مصرعه قبل يومين مع عددٍ من قيادات القوات الخاصة والحرس العفاشي في المعارك التي شنّتها قوات الجيش اليمني مدعومةً بقوات التحالف العربي.

فيما قالت مصادر إعلامية يمنية إن العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي فرّت من بلدة مكراس صوب شمال اليمن، وذلك بسبب نقص التمويل والطعام.

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