 الدبل يدعو عزت وأعضاء اتحاد الكرة لحضور مباراة الاتفاق وغلطة سراي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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الدبل يدعو عزت وأعضاء اتحاد الكرة لحضور مباراة الاتفاق وغلطة سراي

الدبل يدعو عزت وأعضاء اتحاد الكرة لحضور مباراة الاتفاق وغلطة سراي
المناطق _الدمام
قدم رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل الدعوة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت وإلى أعضاء مجلس الإدارة لحضور المباراة الودية التي ستجمع الاتفاق وغلطة سراي التركي يوم الاثنين المقبل، حيث تلقى الدبل موافقتهم على الحضور.
ويأتي تقديم الدعوة لهم من إدارة الاتفاق رغبة منها في الاحتفاء بمجلس اتحاد الكرة الجديد الذي تولى المهمة في الأيام الماضية.
من جهة ثانية كثفت اللجنة المنظمة لمباراة الاتفاق وغلطة سراي التركي حملتها لدعوة الجماهير وذلك قبل ثلاثة أيام من المواجهة التي سيستضيفها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
وانتشر الإعلان عن المباراة والذي حمل شعار “شوف التحدي” في كافة الشوارع الرئيسة في المنطقة الشرقية، كما بدأت نقاط البيع سواء الموزعة على المجمعات التجارية في المنطقة أو في نادي الاتفاق أو عبر الانترنت في تلقي العديد من الطلبات سواء من جماهير الاتفاق أو من الجالية التركية المتواجدة في المنطقة.
من جهة ثانية واصل الفريق الأول استعداداته لخوض المواجهة المنتظرة مع الفريق التركي حيث أدى الفريق تدريباً واحداً خلال الفترة الصباحية تنوع بين التدريبات الللياقية والتكتيكية.

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