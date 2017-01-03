“الكاراتيه” السعودي يتقدم 15 مرتبة في التصنيف العالمي… ليحل في المركز 31

تقدم تصنيف الاتحاد السعودي للكاراتيه 15 مرتبة، ليحل في المرتبة 31 في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي للكاراتية للعام 2016، بعدما حل الأول في المركز 46 في العام 2015.

وتصدرت اليابان قمة التصنيف، فيما حلت فرنسا ثانيا وتركيا ثالثا، ويعد التصنيف هو الأعلى بين الاتحادات الرياضية السعودية على الصعيد العالمي في 2016.

من جهته، عبر رئيس الاتحاد السعودي للكاراتية الدكتور إبراهيم القناص عن اعتزازه وفخره بهذا الانجاز الذي يترجم تطلعات القيادة الرشيدة، ودعم اللجنة الأوليمبية السعودية وهيئة الرياضة بقيادة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن «العمل الجماعي والرؤية المشتركة بالاتحاد أسهمت في دقة تحديد الأهداف وهو ما أفرز انجازات عالمية وآسيوية وعربية وخليجية لكل الدرجات».