 “الكاراتيه” السعودي يتقدم 15 مرتبة في التصنيف العالمي… ليحل في المركز 31 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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“الكاراتيه” السعودي يتقدم 15 مرتبة في التصنيف العالمي… ليحل في المركز 31

“الكاراتيه” السعودي يتقدم 15 مرتبة في التصنيف العالمي… ليحل في المركز 31
المناطق _متابعات

تقدم تصنيف الاتحاد السعودي للكاراتيه 15 مرتبة، ليحل في المرتبة 31 في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي للكاراتية للعام 2016، بعدما حل الأول في المركز 46 في العام 2015.

وتصدرت اليابان قمة التصنيف، فيما حلت فرنسا ثانيا وتركيا ثالثا، ويعد التصنيف هو الأعلى بين الاتحادات الرياضية السعودية على الصعيد العالمي في 2016.

من جهته، عبر رئيس الاتحاد السعودي للكاراتية الدكتور إبراهيم القناص عن اعتزازه وفخره بهذا الانجاز الذي يترجم تطلعات القيادة الرشيدة، ودعم اللجنة الأوليمبية السعودية وهيئة الرياضة بقيادة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن «العمل الجماعي والرؤية المشتركة بالاتحاد أسهمت في دقة تحديد الأهداف وهو ما أفرز انجازات عالمية وآسيوية وعربية وخليجية لكل الدرجات».

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