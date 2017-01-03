 مقتل 16 شخصاً من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في هجوم للجيش اليمني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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مقتل 16 شخصاً من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في هجوم للجيش اليمني

مقتل 16 شخصاً من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في هجوم للجيش اليمني
المناطق _عدن

حقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم في محافظة تعز انتصارات نوعية، وحرر العديد من المواقع في الجبهة الغربية للمحافظة، كما كبّد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية 16 قتيلاً وخسائر كبيرة في العتاد، فيما قتل جنديان من الجيش وأصيب 11 آخرون.
وقال المتحدث باسم الجيش في تعز العقيد منصور الحساني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” إن الجيش شنّ هجمات على مواقع الانقلابيين في جبل المنعم والتبة السوداء وشرف العنين، واستطاع تحرير مواقع الجبيرية والصفراء بالعنين، وموقع وهر والقحفة والسَّد, إضافة إلى تحرير قريتي البَركِنة ودار قاسم”.
وأضاف الحساني، أن مقاتلات التحالف العربي شاركت في المعارك ودمرت بغارة جوية دبابة للمليشيا الانقلابية في مفرق الأحيوق بمديرية الوازعية، كما تم تدمير رشاش 14.5 في موقع تبة عسيلة بمقبنة.
إلى ذلك تعرضت الأحياء السكنية بمدينة تعز لقصف مدفعي من قبل المليشيا الانقلابية، مما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين.

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