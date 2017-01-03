المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يبدأ تدريباته في أبو ظبي

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبو ظبي ” ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات الدور الثاني

من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

وعمد المدير الفني للمنتخب الهولندي بيرت فان مارفيك على تقسيم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين صباحية و مسائية حيث ركز في الحصة التدريبية الصباحية التي أجريت على إستاد القوات المسلحة بأبوظبي على تكثيف التمارين اللياقية و تنويعها واستهلها بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير القصير و الطويل بعدها تمرين لياقي باستخدام الكرة اعتمد على التمرير و الحركة السريعة .

وبدأت الحصة التدريبية المسائية التي أجريت على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي, بالجري حول الملعب بعدها خضع لاعبي المنتخب لاختبار لياقي باستخدام أجهزة القياس

ليجري بعدها تمرين التمرير القصير و الطويل ليتجه بعدها مارفيك لإجراء تمرين الاحتفاظ بالكرة و الاستحواذ .