 المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يبدأ تدريباته في أبو ظبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يبدأ تدريباته في أبو ظبي

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يبدأ تدريباته في أبو ظبي
المناطق _واس

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبو ظبي ” ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات الدور الثاني
من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .
وعمد المدير الفني للمنتخب الهولندي بيرت فان مارفيك على تقسيم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين صباحية و مسائية حيث ركز في الحصة التدريبية الصباحية التي أجريت على إستاد القوات المسلحة بأبوظبي على تكثيف التمارين اللياقية و تنويعها واستهلها بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير القصير و الطويل بعدها تمرين لياقي باستخدام الكرة اعتمد على التمرير و الحركة السريعة .
وبدأت الحصة التدريبية المسائية التي أجريت على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي, بالجري حول الملعب بعدها خضع لاعبي المنتخب لاختبار لياقي باستخدام أجهزة القياس
ليجري بعدها تمرين التمرير القصير و الطويل ليتجه بعدها مارفيك لإجراء تمرين الاحتفاظ بالكرة و الاستحواذ .

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