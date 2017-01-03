 ضبط مورّد اتصالات “وافد” تلاعب في أسعار الهواتف المحمولة، وممارسة البيع بالاحتكار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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ضبط مورّد اتصالات “وافد” تلاعب في أسعار الهواتف المحمولة، وممارسة البيع بالاحتكار

ضبط مورّد اتصالات “وافد” تلاعب في أسعار الهواتف المحمولة، وممارسة البيع بالاحتكار
المناطق _مكة المكرمة

تمكنت فرق التفتيش الميدانية في منطقة مكة المكرمة، والجهات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، من ضبط مورّد اتصالات “وافد” تلاعب في أسعار الهواتف المحمولة، وممارسة البيع

بالاحتكار، والامتناع عن البيع لبعض المواطنين العاملين في القطاع.

وفور ورود بلاغ لمكتب عمل محافظة رابغ من قبل أحد المواطنين، وبتوجيهات من إدارة فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة، جرى رصد الوافد المخالف، والقبض عليه، وإحالته للجهات

المختصة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقه قبل ترحيله .

مما يذكر أن وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، تشترك في تطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع

الاتصالات وملحقاته بنسبة 100 في المائة، وقصر العمل فيه على المواطنين والمواطنات.

وشددت العمل والتنمية الاجتماعية على عدم تهاونها مع مخالفي القرار، داعية عملاءها للتعاون معها في الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق “معاً للرصد”، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

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