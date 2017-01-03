 مصادر: انتهاء التحقيق في وفاة ثلاثيني عثر عليه متوفى على جانب الطريق بحائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

في حفل حضره تنافسي محبي الشعر المنتدى الشعبي بالطائف يعلن نتائج مسابقة صوره من صوره الشعريه في ظل التعاون بين الجهات الخيرية مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في زيارة لتنمية الأفلاج غداً .. ساعتان للثقافة من جازان عبر الثقافية السعودية ” تاجك.. صحتك “بجامعة الأميرة نورة يدرب 100 طالبة على بناء برامج توعية في 4 مجالات مصادر: انتهاء التحقيق في وفاة ثلاثيني عثر عليه متوفى على جانب الطريق بحائل شرطة حائل تعثر على جثة شاب ملقاة بطريق العلا – تبوك ضبط مورّد اتصالات “وافد” تلاعب في أسعار الهواتف المحمولة، وممارسة البيع بالاحتكار المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يبدأ تدريباته في أبو ظبي مقتل 16 شخصاً من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في هجوم للجيش اليمني “الكاراتيه” السعودي يتقدم 15 مرتبة في التصنيف العالمي… ليحل في المركز 31 دعوة لاكتشاف الكوكب الموريتاني الدبل يدعو عزت وأعضاء اتحاد الكرة لحضور مباراة الاتفاق وغلطة سراي

مصادر: انتهاء التحقيق في وفاة ثلاثيني عثر عليه متوفى على جانب الطريق بحائل

مصادر: انتهاء التحقيق في وفاة ثلاثيني عثر عليه متوفى على جانب الطريق بحائل
المناطق _حائل

أنَّ الجهات الأمنية المختصة بحائل انتهت بعد مغرب اليوم من التحقيق في وفاة الثلاثيني الذي عُثر عليه مُتوفى على جانب الطريق قرب قرية “ذويرة”، وعُثر على سيارة من نوع “جيب” قبل مكانه بـ5 كم من اتجاه الشملي، كانت قد انحرفت عن الطريق لتصطدم بكتلة رملية وصخور على حافة الطريق، ما ألحق بها أضراراً.

وتبيّن من التحقيق أنَّ المواطن تعرَّض لحادث مروري فجر اليوم، ولخلو الطريق ذلك الوقت من المسافرين، ترجل -رحمه الله- باتجاه القرية متحاملاً على إصابته برأسه وجسمه من أثر الحادث، ولتمكن الألم منه قطَّع ملابسه لسد نزيف الدم من جسمه، حتى انتهت ملابسه وأغمي عليه على جانب الطريق، ولكثرة نزيف الدم، ولعدم مرور مسافرين مع الطريق وبُعد القرية توفي رحمه الله بعد 5 كلم من موقع الحادث، حتى تبلغت دورية أمن الطرق صباح اليوم، ليتبين بعد مباشرة الموقع وفاة المواطن وتعرضه لإصابة بالرأس وإصابات متفرقة بالجسم، ولزم فرض طوق أمني لشبهة الوفاة، وبوصول الجهات الأمنية المختصة، وبمتابعتها للحادث المروري تبيَّن أنَّ السيارة تعود للمواطن، وأنَّه ترجَّل منها والدم ينزف منه، واستخدم قطع ملابسه لسد نزيف الدم حتى انتهت، وتعرض للإغماء ثم الوفاة لعدم وجود المسعف.

وذكر شقيق المُتوفى  أنَّهم استلموا جثمان شقيقهم من ثلاجة الموتى بعد انتهاء الإجراءات الأمنية وثبوت عدم تعرضه للقتل كما ذكرت صحف إلكترونية محلية بحائل، وسيتم الصلاة عليه ودفنه -رحمه الله- غداً السبت.

وأضاف: “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصحف وحسابات التواصل التي نشرت بتعرض شقيقه للقتل دون التثبت من ذلك”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>