” تاجك.. صحتك “بجامعة الأميرة نورة يدرب 100 طالبة على بناء برامج توعية في 4 مجالات

أطلق برنامج ” تاجك.. صحتك “فعالية مشروع ” رياضة ورشاقة ” تحت شعار ” دهونك لا تخونك ” في كلية التربية بجامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن، وتهدف الفعالية لتوعية الطالبات وهيئة التدريس بأهمية الرياضة ، وتتضمن توزيع الجواز الصحي على من لديهن الرغبة بالمشاركة ومتابعتهن ( كل اسبوعين ) ، وتقديم برامج تدريبية من خلال متخصصين في برامج التدريب الرياضي.. وقد انضم للبرنامج ”59 ” مشاركة..

وانبثقت فكرة ” تاجك.. صحتك ” من ادارة التثقيف وتعزيز الصحة بمستشفى الملك عبدالله بن عبد العزيز الجامعي بالتعاون مع نادي صحة المجتمع بجامعة الاميرة نورة لإكساب الطالبات المعلومة والمهارة لصناعة التغيير ودعم السلوك الصحي الإيجابي من خلال تأثير الاقران على بعضهم البعض.. وخلال البرنامج تم تدريب اكثر من 100 طالبة على كيفية بناء برامج توعية صحية في اربع مجالات شملت التغذية، الرياضة، النوم الصحي والصحة النفسية ،وكذلك تم تدريبهن على عمل الفحص المبكر لقياس مؤشر كتلة الجسم والسكري وضغط الدم سنويا باستخدام الجواز الصحي الصالح لمدة خمس سنوات لتمكين الطالبات من تقييم صحتهن ومتابعتها بشكل ذاتي، وقد انبثق من خلال المبادرة احد عشر مشروعا تم تصميمها بشكل علمي .

وكان برنامج ” تاجك.. صحتك “أطلق في الثامن من ديسمبر 2016 في مركز خدمات الطالب وتستمر مشاريع “تاجك.. صحتك ” في نشر التوعية الى مارس 2017 . ومن المشاريع المنبثقة من المبادرة: – فطور ملوك، مشروباتي، رياضة ورشاقة، الرابح الأكبر، انا وكمبيوتري، سهارى، غرفة نومي، سماحي شفائي، بذرة عطاء، تفاؤلك نور، وفعالية “ احبيها “.