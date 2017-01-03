في ظل التعاون بين الجهات الخيرية مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في زيارة لتنمية الأفلاج

استقبل رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج الشيخ : مرضي بن محمد الحبشان ، مستشار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة الأستاذ : مشاري بن ناهض الدوسري والأستاذ عبدالمحسن بن علي السبيعي كما كان في الاستقبال مدير مركز التنمية بالأفلاج الأستاذ : معجب بن محمد الكبرى ، والمشرفون التربويون بالمركز ..

وقد تضمنت الزيارة مرافق المركز وشرحاً وافياً حول أهداف ورؤية ومناشط المركز وبرامجه ، وزيارة مشروع الملك عبدالله للإسكان التنموي ، وجامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله ، وقاعة سمو الأميرة فهدة بنت العاصي رحمها الله ، وبعض المرافق البارزة في المحافظة التي تشهد تطوراً وازدهارا تنموياً ..

وتأتي هذه الزيارة بغرض تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الخيرية بمختلف تخصصاتها ، حيث نوقش خلال الزيارة آلية الشراكة بين الجانبين لتعزيز الدور المشترك في خدمة المجتمع وتعزيز القيم الاسلامية ..

وثمّن “الدوسري” الجهود المباركة التي يقدمها مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج من خلال برامجه وأنشطته الموجهة للمجتمع ، وأن هذه الثمار المباركة لم تكن لتتم بعد فضل الله تعالى الا بفضل المواقف المشرفة من قبل محافظ الأفلاج سعاده الأستاذ زيد بن محمد آل حسين الذي لا يألوا جهداً في تقديم كل ما من شأنه النهوض بالمحافظة ..

كما أهدى درعاً تذكارية للمركز نظير جهودهم الملموسة لخدمة المجتمع وتعزيز القيم لدى المجتمع بمختلف شرائحه ودوَّن كلمة شكر وعرفان في سجل زيارات المركز ..

وفي ختام الزيارة قدمت إدارة المركز درعاً تكريمياً للأستاذ : مشاري بن ناهض الدوسري وثمنت له هذه الزيارة الكريمة ..