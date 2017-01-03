في حفل حضره تنافسي محبي الشعر المنتدى الشعبي بالطائف يعلن نتائج مسابقة صوره من صوره الشعريه

اختتمت مساء الخميس ٧ / ٤/ ١٤٣٨ هـ على مسرح قاعة فهد رده الحارثي للفنون بجمعية الثقافة والفنون بالطائف مسابقة صوره من صوره الشعريه في دورتها الثانيه

بحضور سعادة مدير الجمعية الاستاذ فيصل الخديدي ومدير المنتدى الشعبي بالطائف الشاعر خالد الحارثي ورعاة المسابقه وعدد من مشايخ واعيان مدينة الطائف

في حضور جماهيري تجاوز ٤٠٠ شخص

حيث بدأ الحفل بايات من الذكر الحكيم

تلتها كلمة سعادة مدير الجمعيه الاستاذ فيصل الخديدي بين فيها دور الجمعيه في تبني الشباب والافكار المتميزه والمسابقات وشكر الخديدي الجهات الراعيه لهذه المسابقه والقائمين عليها مجددا ترحيبه بالضيوف الذين حضروا هذا الحفل

بعد ذلك القى المشرف على المسابقه الشاعر ابراهيم السفياني كلمة بين فيها فكرة المسابقه ومراحلها وان المشاركين تجاوزو مئتي شاعر من الوطن العربي ليتم بعد ذلك اختيار مائة شاعر وتبدا مراحل التصفيات لهذه المسابقه

ثم توالت فقرات الحفل بين القصائد الترحيبيه واللوحات

الانشاديه لعدد من الشعراء والمنشدين والفرقه الشعبيه من خلال الاوبريت الوطني دوله ورجال

لتعلن نتائج المسابقه وتنطلق والتي جأت على النحو التالي

الاول / ضيف الله مسلم السفياني

الثاني / عبدالرحمن فراج الحارثي

الثالث / عمر احمد لباد العمري

بعد ذلك كرم مدير الجمعيه الفائزين والرعاه والمشاركين

بهذه الفعاليه