الرئيس العام يتسلم التقرير النهائي لهيئة المستشارين

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في مكتبه رئيس هيئة المستشارين فضيلة الشيخ محمد بن حمد العساف, و نائب رئيس هيئة المستشارين فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الوابل.

واطلع معاليه أثناء اللقاء على التقرير النهائي لهيئة المستشارين وأشاد بالجهود القائمة التي تسير على خطى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

وحثهم معاليه على بذل المزيد من الجهود التي تصب في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – .

من جانبه شكر رئيس هيئة المستشارين فضيلة الشيخ محمد العساف معالي الرئيس العام على ما يجده المسجد الحرام من كريم العناية وفائق الرعاية وعلى دعمه اللامحدود .

حضر اللقاء مدير الإدارة العامة للتطوير عضو هيئة المستشارين سعادة الأستاذ / عبدالحميد بن سعيد المالكي , وأمين عام هيئة المستشارين سعادة الاستاذ / ثامر بن محمد الرزيزا .