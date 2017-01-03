 الرئيس العام يتسلم التقرير النهائي لهيئة المستشارين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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الرئيس العام يتسلم التقرير النهائي لهيئة المستشارين

الرئيس العام يتسلم التقرير النهائي لهيئة المستشارين
المناطق _مكة المكرمة
استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في مكتبه رئيس هيئة المستشارين فضيلة الشيخ محمد بن حمد العساف, و نائب رئيس هيئة المستشارين فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الوابل.

واطلع معاليه أثناء اللقاء على التقرير النهائي لهيئة المستشارين وأشاد بالجهود القائمة التي تسير على خطى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

وحثهم معاليه على بذل المزيد من الجهود التي تصب في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – .

من جانبه شكر رئيس هيئة المستشارين فضيلة الشيخ محمد العساف معالي الرئيس العام على ما يجده المسجد الحرام من كريم العناية وفائق الرعاية وعلى دعمه اللامحدود .

حضر اللقاء مدير الإدارة العامة للتطوير عضو هيئة المستشارين سعادة الأستاذ / عبدالحميد بن سعيد المالكي , وأمين عام هيئة المستشارين سعادة الاستاذ / ثامر بن محمد الرزيزا .

 

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