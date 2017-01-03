تحضيرات نهائية لتظاهرة “المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية”

أعلن وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي، أن الاستعدادات والتحضيرات لمناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية تبلورت في شكلها النهائي.

وأوضح أن هذه التظاهرة ستشمل جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والمعارض والمؤتمرات والندوات، مؤكدا أن تفاصيل الفعاليات والبرامج المصاحبة للمناسبة سيعلن عنها خلال مؤتمر صحفي سيعقد قريبا.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل عدة لجان من بينها لجنة عليا برئاسة سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني، وكذلك اللجنة التنفيذية برئاسة وكيل إمارة المدينة المنورة التي انبثقت عنها لجان فرعية للمشاريع وأخرى للفعاليات ولجنة للإعلام، بالإضافة إلى اللجنة النسائية.

وأفاد السهلي أن جرى تنظيم العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية والمتخصصين والأكاديميين، حيث خلصت هذه اللجان والورش إلى بلورة التصورات النهائية للمناسبة بما في ذلك حفل الافتتاح والفعاليات الرئيسية أو المصاحبة لها التي ستنفذ على مدار العام.

وأبان السهلي أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز لكافة الأعمال المتعلقة بهذه المناسبة لضمان نجاحها وتحقيق تطلعات الجميع.