تحديد موعد التحرير الكامل لأسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي

أكد مسؤول في “الخطوط السعودية”، أن عام 2019 سيشهد التحرير الكامل لأسعار التذاكر الداخلية، وذلك بعد قرار هيئة الطيران المدني خلال العام الماضي، بتحرير الأسعار بشكل تدريجي وعلى أربع مراحل.

وأضاف المسؤول -فضل عدم ذكر اسمه- أن عروض أسعار التذاكر الدولية حاليا مقارنة بالداخلية غير عادلة، نظرا لأن العروض تأتي على تذاكر محددة ولفترات معينة خلال العام، بحسب “الاقتصادية”.

وأوضح أنه بالوصول إلى مرحلة تحرير أسعار النقل الجوي الداخلي خلال العامين المقبلين، فقد تشهد أسعار التذاكر انخفاضا، وذلك نظرا للمنافسة التي ستشهدها السوق المحلية، حيث إن كل الشركات ستقوم بوضع الأسعار التي تراها، مع المنافسة سواء في الأسعار أو المنتجات المقدمة للعملاء.