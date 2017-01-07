 انقلاب “زورق” يستنفر داعش على ضفة نهر دجلة بالموصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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انقلاب “زورق” يستنفر داعش على ضفة نهر دجلة بالموصل

انقلاب “زورق” يستنفر داعش على ضفة نهر دجلة بالموصل
المناطق - وكالات

أفاد مصدر في نينوى، بأن داعش استنفر عناصره على الضفة الغربية من نهر دجلة في الموصل لكشف مصير 7 من عناصره بينهم قيادي اختفوا في نهر دجلة.

وقال المصدر، إن “داعش نشر العشرات من عناصره على الضفة الغربية لنهر دجلة في الموصل في محاولة لكشف مصير 7 من جرحى التنظيم بينهم قيادي اختفوا بعد انقلاب قارب كان ينقلهم في ساعات الصباح الأولى”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “جرحى داعش أصيبوا في معارك أحياء شرق الموصل خلال الاشتباكات مع القوى الأمنية وتم نقلهم بزورق إلى الضفة الغربية إلا أنه انقلب لأسباب غير معروفة”.

 

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