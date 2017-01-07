سر عدم عودة السعوديين المنضمين لـ”داعش” إلى الوطن

كشف مواطن عائد من سوريا عن التغرير الذي تعرض له من أصحاب الفكر الضال مستغلين صغر سنه، معلنا ندمه عن ذهابه للقتال هناك لما شاهده من اختلاف على أرض الميدان عن ما صور له دعاة الضلال، وذلك خلال محاكمة عقدت في الرياض.

كما كشف المواطن صورا جديدة ومرعبة من جرائم تنظيم داعش الإرهابي وفرضه الحصار على الشباب السعودي الراغب في العودة إلى أرض الوطن تجاوبا مع المهلة التي أعلنتها الدولة في العام 2014م وطلبت من المشاركين في القتال مراجعة أنفسهم والعودة إلى البلاد خلال 15 يوما، حسبما نقلت “عكاظ”.

وسرد العائد أمام المحكمة طريقة سفره، وقال إنه سافر إلى قطر ثم إلى تركيا ودخل إلى سورية عن طريق شبكات تهريب. وفي طريق عودته إلى البلاد ودخوله الأراضي التركية تواصل مع الجهات المختصة في السعودية، مبديا رغبته في تسليم نفسه.

وأضاف أن السفارة السعودية في تركيا أحسنت استقباله بصحبة طفله وزوجته التي اقترن بها في سورية ووفرت له إقامة لمدة أسبوعين في فندق خمسة نجوم مع أسرته لحين استكمال إجراءات عودته إلى أرض الوطن.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة عاقبت المتهم بالسجن سبعة أعوام ونصف العام مع إيقاف تنفيذ ثلاثة أعوام مقابل عودته لأرض الوطن وإعلانه ندمه، وأصدر القاضي حكمه الابتدائي أمس بعد ثبوت إدانة المواطن بالافتئات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم وسفره إلى تركيا ثم دخوله إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وانضمامه إلى ما يسمى “جبهة النصرة” ومبايعتها والتدرب معها ومشاركته في القتال ثم انسحابه من البيعة وتركه لتلك الجماعة.