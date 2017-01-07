 قرار مفاجئ.. تركيا تمنح الجنسية للاجئين السوريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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قرار مفاجئ.. تركيا تمنح الجنسية للاجئين السوريين

قرار مفاجئ.. تركيا تمنح الجنسية للاجئين السوريين
المناطق - وكالات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستمنح بعض اللاجئين السوريين والعراقيين الجنسية التركية، لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين يشملهم هذا الإجراء المثير للجدل.

وأكد أردوغان في خطاب بثه التلفزيون أن “وزارة الداخلية تقوم حالياً بالعمل، وضمن إطار هذا العمل، سيتم منح بعضهم (من السوريين والعراقيين) جنسيتنا، بعد القيام بالتحقيقات اللازمة”.

وأضاف “هناك أشخاص بينهم من أصحاب الكفاءات العالية، من مهندسين ومحامين وأطباء دعونا نستفيد منهم. بدلاً من تركهم يعملون بشكل غير قانوني سنمنهحم الفرصة للعمل كمواطنين، وأبناء هذه الأمة”.

ولم يحدد الرئيس التركي متى سيتم اتخاذ هذه المبادرة، لكنه قال إن “وزارة الداخلية على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة في أي وقت”. في وقت يوجد أكثر من 3 ملايين سوري وعراقي فروا من بلادهم إلى تركيا، وفقاً للأرقام الصادرة عن أنقرة.

وكان أردوغان طرح مشروع التجنيس الصيف الماضي، ما أدى إلى مظاهر رفض لذلك، وتفشي تعليقات عنصرية معادية للأجانب على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

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