 إسرائيل تخفض تمويل الأمم المتحدة بسبب قرار المستوطنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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إسرائيل تخفض تمويل الأمم المتحدة بسبب قرار المستوطنات

إسرائيل تخفض تمويل الأمم المتحدة بسبب قرار المستوطنات
المناطق - وكالات

قالت إسرائيل يوم أمس الجمعة، إنها ستخفض ستة ملايين دولار من تمويل الأمم المتحدة في 2017، احتجاجاً على قرار أصدره مجلس الأمن الدولي وطالب بإنهاء بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار الذي صدر في 23 ديسمبر (كانون الأول) مما سمح لمجلس الأمن بتبني القرار بأغلبية 14 صوتاً.

وكانت إسرائيل والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد طالبا واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو).

وقالت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة إن التمويل سيُخفض لهيئات الأمم المتحدة التي وصفتها بأنها “معادية لإسرائيل”، ومن بينها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإدارة الأمم المتحدة للحقوق الفلسطينية.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان “من غير المنطقي بالنسبة لإسرائيل أن تمول هيئات تعمل ضدنا في الأمم المتحدة”.

وأضاف “على الأمم المتحدة إنهاء الواقع السخيف الذي تدعم فيه هيئات هدفها الوحيد هو نشر التحريض والدعاية المناهضة لإسرائيل”.

وقالت البعثة الإسرائيلية إنها ستمضي قدماً في مزيد من المبادرات التي تهدف إلى إنهاء الأنشطة المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة بعد تولي ترامب الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني).

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