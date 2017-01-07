 دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف تختتم الانشطة الرياضية للفصل الدراسي الأول بدوري كرة الطائرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف تختتم الانشطة الرياضية للفصل الدراسي الأول بدوري كرة الطائرة

دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف تختتم الانشطة الرياضية للفصل الدراسي الأول بدوري كرة الطائرة
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بالطائفدوري كرة الطائرة لجميع أبنائها النزلاء والعاملين بالدار
مختتمة بذلك أنشطتها الرياضية للفصل الدراسي الأول
وذلك بملعب كرة الطائرة واستهدف النشاط الرياضي جميع النزلاء والعاملين بالدار ،و في ختام الدوري تقدم مدير الفترة المسائية الاستاذ سعيد المالكي بتسليم الكأس والميداليات للفائزين بالمركز الأول و الثاني نيابة عن مدير الدار الاستاذ صالح بن رزيق اليزيدي .
وتحدث  رئيس وحدة البرامج بالدار الاستاذ  بندر الغامدي أن  مثل  هذه  الفعاليات  مفيدة لأبنائنا الأحداث من  حيث  الترفية  والتنافس  وقضاء الوقت  بما ينفع وتقام مثل هذه  البرامج والفعاليات بناءا على حرص وتوجيهات سعادة مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ عبدالله العليان لتفعيل البرامج التوعوية والانشطة بالدور الإيوائية كما قام الغامدي  بشكره وتقديره لجميع القائمين على هذا الدوري وخصوصا منظمو الدوري الاستاذ فهد النفيعي والاستاذ حسين الحربي والاستاذ محمد السويدي والاستاذ مازن الجعيد
وكافة الزملاء الذين  عملو لاجناح  الفعالية

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