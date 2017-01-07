 العثور على جثث مقاتلين من جماعة الإخوان قاتلو مع الحوثيين في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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العثور على جثث مقاتلين من جماعة الإخوان قاتلو مع الحوثيين في اليمن

العثور على جثث مقاتلين من جماعة الإخوان قاتلو مع الحوثيين في اليمن
المناطق - وكالات

أكدت مصادر عسكرية رفيعة في الجيش اليمني، العثور على جثث مقاتلين من جماعة الإخوان قتلوا وهم يقاتلون في صفوف الحوثيين في اليمن، في أحدث تأكيد على دور الجماعة المشبوه بالحرب اليمنية.

وقتل العشرات من عناصر جماعة الإخوان في معارك مع المقاومة الشعبية في بلدة الزاهر بالبيضاء العام الماضي.

وقال مصدر عسكري وفقا لـ24 إن “قوات الجيش الوطني اقتحمت معسكراً للانقلابيين في البقع بصعدة، وعثرت على قتلى من جماعة الإخوان المسلمين، في واقعة وصفتها بالفضيحة”.

ونشرت حسابات تابعة للمقاومة في عدن، صوراً لهويات عناصر إخوانية، عثر عليها في معسكر البقع الذي تم تحريره قبل أيام، وهويات انتساب لجماعة حزب الإصلاح اليمني.

وقال المقاتل في صفوف قوات الشرعية عبدالرحمن المفلحي إن “عناصر من جماعة حزب الإصلاح يقاتلون في صفوف الانقلابيين”، مؤكداً أن الجيش الوطني سيواصل معركته ضد الانقلابيين حتى تطهير كامل محافظة صعدة.

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