تحذير من الاحتيال باسم “الفزعة” على تويتر

حذر خبراء تقنيون من امتلاء مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات مزيفة تحمل اسم شخصيات عامة، من بينها أسماء أميرات سعوديات وشيخات خليجيات، في محاولة للاحتيال على رواد تلك المواقع بعدة طرق، من بينها إيهامهم بطلب خدمات شخصية منهم، أو ما يمكن وصفه بطلب “الفزعة”.

وبحسب تقرير لصحيفة “عكاظ”، فقد تزايدت أعداد منتحلي أسماء وصفات الأمراء والأميرات وشيوخ الخليج؛ حيث سجل باسم أميرة واحدة أكثر من 200 معرف وهمي، على الرغم من عدم امتلاكها لأي حساب رسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره، أكد المحامي حمد الغامدي أن مرتكب جريمة احتيال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتعرض قانونياً لعقوبة السجن 3 أعوام وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.