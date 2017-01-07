 لجنة المسؤولية الاجتماعية تعقد اجتماعها الاول | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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لجنة المسؤولية الاجتماعية تعقد اجتماعها الاول

لجنة المسؤولية الاجتماعية تعقد اجتماعها الاول
المناطق - الرياض

عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة الرياض اجتماعها الأول خلال الدورة السابعة عشر لمجلس إدارة الغرفة، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك في مقر الغرفة.

وناقشت اللجنة التي تضم في عضويتها عدد من الخبراء والمختصين في المسؤولية الاجتماعية وبرئاسة الاستاذ فهد بن محمد الحمادي، في اجتماعها عدد من الموضوعات وخطط عمل اللجنة في المرحلة المقبلة خاصة الجانب المتعلق بجهود الارتقاء وتأصيل وتعميق برامج المسؤولية الاجتماعية لدى منشآت القطاع الخاص، وتم اطلاع اعضاء اللجنة على نظام اللجان الإلكتروني، وتشكيل فريقي عمل لصياغة مشاريع وخطط اللجنة واخر لحصر الأعمال ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية وتحديد آلية التنفيذ.

من جهة اخرى أوضح الحمادي أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم وتشجيع أنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وقال إن تفاعله مع هذه البرامج يثري المجتمع وينهض به ويجسد قيم التكافل الاجتماعي ، موضحا أن اللجنة ستبذل أقصى الجهود للارتقاء بتأصيل وتعميق برامج المسؤولية الاجتماعية لدى منشآت القطاع الخاص، وإضافة المزيد إلى ما سبق أن بذلته اللجنة في دوراتها السابقة لتحقيق الأهداف والغايات المأمولة من تكوين اللجنة.

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