تعيين القائد السابق للجيش الباكستاني قائدًا لـ”التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب”

قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة عاصف، امس الجمعة، إنه تم تعيين القائد السابق للجيش الباكستاني، راحيل شريف، قائداً لقوات “التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب”.

وأوضح عاصف في تصريحات، أن الجنرال شريف، الذي تقاعد في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تم تعيينه قبل يومين قائداً للتحالف، الذي أسس العام 2015، بمبادرة من السعودية.

وأضاف أن “شريف، حصل على موافقة الحكومة والجيش في باكستان، للالتحاق بمقر قيادة التحالف في العاصمة السعودية، الرياض”.

يذكر أنه تم الإعلان عن تشكيل “التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب”، بقيادة السعودية، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015، ويبلغ عدد الدول المشاركة فيه 41 دولة، أهمها دول الخليج وتركيا وباكستان وماليزيا ومصر.

وأعلنت سلطنة عُمان، في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انضمامها إلى التحالف.

وتولّى راحيل شريف قيادة الجيش الباكستاني في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وأحيل إلى التقاعد في نوفمبر العام الماضي.