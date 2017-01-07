 أمين اتحاد الغرف الخليجية: الضريبة الانتقائية ستشمل 93 سلعة وتطبيقها تدريجي في دول الخليج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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أمين اتحاد الغرف الخليجية: الضريبة الانتقائية ستشمل 93 سلعة وتطبيقها تدريجي في دول الخليج

أمين اتحاد الغرف الخليجية: الضريبة الانتقائية ستشمل 93 سلعة وتطبيقها تدريجي في دول الخليج
المناطق - متابعات

قال أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، “عبدالرحيم نقي” إن الضريبة الانتقائية ستشمل 93 سلعة، تتضمن مشروبات الطاقة والدخان وسلعا كمالية كالسيارات الفارهة، وغيرها.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيقها تدريجيا في دول الخليج اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري، لتشمل دول المجلس كافة مطلع عام 2018، حسبما نقلت “الاقتصادية”.

وأوضح “نقي” أن الخيار متروك لكل دولة في تحديد الضريبة الخاصة بالسلع المستوردة إليها، مبينا أن السعودية ستعمل على البدء في تطبيقها في أبريل المقبل، إلا أن دولا خليجية أخرى ارتأت تأخير هذا الإعلان لوقت لاحق هذا العام.

وأشار إلى أن وزراء المالية الخليجيين سيجتمعون لاستصدار قرار سيتم إعلانه بشكل رسمي خلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي المقبل، داعيا إلى ضرورة تأهيل القطاع الخاص والشعب الخليجي لتقبل قرار رفع أسعار السلع المعنية بالقرار بشكل تدريجي.

ووثيقة التوازن المالي تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إذ من المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني 2017.

ووفقا للوثيقة فسوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 % ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 %.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أشارت إلى أنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية واصدار النظام الداخلي، متوقعة حدوث ذلك في الربع الثاني 2017.

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