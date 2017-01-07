 “العمل” تعتزم إطلاق شركة لتتولى عمليات التفتيش على القطاع الخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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“العمل” تعتزم إطلاق شركة لتتولى عمليات التفتيش على القطاع الخاص

“العمل” تعتزم إطلاق شركة لتتولى عمليات التفتيش على القطاع الخاص
المناطق - متابعات

ذكر مصدر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قوله إن الوزارة تعتزم إطلاق شركة “امتثال” بحلول عام 2020، لتتولى عمليات التفتيش تحت إدارة شركة “تكامل” التابعة للوزارة، التي تعمل على خصخصة قطاعها التفتيشي خلال 3 سنوات من الآن.

وأوضح المصدر وفقا لـ صحيفة “الاقتصادية” ، أن الشركة ستعامل كقطاع خاص ورواتب عامليها لن تصرف من ميزانية وزارة العمل، مما يوفر من ميزانية رواتب عاملي هذا القطاع، مبينا أن العاملين فيها سينطبق عليهم نظام العمل والعمال.

وأضاف المصدر أنه سيتم نقل موظفي التفتيش العاملين حاليا بإدارة التفتيش في الوزارة إلى شركة “امتثال”، بعد إغلاق القطاع بالوزارة وخصخصته، علاوة على نقل آخرين لإدارات الوزارة الأخرى، لافتا إلى أن مقر الشركة سيكون في الرياض وتتفرع منها مكاتب في مناطق ومدن المملكة.

وذكر أن عدد المفتشين في الشركة سيراوح ما بين 300 إلى 400 مفتش، في حين أن عدد مفتشي الوزارة يراوح عددهم بين 700 إلى 750 موظفا، ومتى كانت الشركة قادرة على استيعاب كامل العدد سيتم انتقالهم، مُشيرا إلى أن خطة عمل الموظف يخير ما بين الانتقال للقطاع الخاص أو التقاعد المبكر أو الانتقال لجهة حكومية أخرى.

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