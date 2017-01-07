كشفت مصادر لصحيفة “المدينة”، عن توجّه لسعودة مهنة التعليم في المدارس الأهلية بمختلف مراحلها، إجبارياً.

وأوضحت المصادر أن هناك تكدسًا في التخصصات التعليمية المختلفة في جميع التخصصات، مبينة أنه سيتم اختيار أفضل النوعيات من المعلمين والمعلمات للقيام بالعمل التدريسي في المدارس الأهلية، بعد إجراء الاختبارات النظامية عبر “هيئة تقويم التعليم العام”.

وذكرت المصادر أن التقارير الرسمية تُشير إلى وجود وفر كامل في كافة التخصصات التعليمية للبنين والبنات بدون استثناء، حيث سيعمل توطين التعليم على تخفيف تعطّل الجامعيين المؤهلين للتدريس.