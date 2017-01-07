 أوباما لترامب: بوتين ليس في فريقنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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أوباما لترامب: بوتين ليس في فريقنا

أوباما لترامب: بوتين ليس في فريقنا
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لخليفته دونالد ترامب “نحن في نفس الفريق”، بعد أن كشف تقرير للاستخبارات أن موسكو تدخلت في الانتخابات الأمريكية لمساعدة ترامب.

وقال أوباما في مقابلة مع شبكة “ايه بي سي نيوز”، إن “واحدة من الأشياء التي أشعر بالقلق إزاءها هو الدرجة التي وصلت إليها الكثير من التعليقات في الآونة الأخيرة من جانب الجمهوريين أو مثقفين أو معلقين في القنوات عن أن لديهم المزيد من الثقة في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مواطنيهم الأمريكيين، فقط لأنهم ديمقراطيون، هذا لا يمكن أن يكون”.

وأضاف أوباما في المقابلة، التي سيتم بثها بالكامل يوم غد الأحد “علينا أن نذكر أنفسنا أننا في نفس الفريق، فلاديمير بوتين ليس في فريقنا”.

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