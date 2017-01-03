أمانة نجران تباشر بلاغ الدويات الامنية حول ضبط سيارة أسماك مخالفة

باشرت أمانة منطقة نجران بلاغ وارد من الدوريات الامنية بالمنطقة حيال ضبط سيارة ميكروباص تقوم بنقل اسماك مخالفة للاشتراطات الصحية داخل حي الخالدية وسط المدينة.

وقال أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق إن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الجهات الأمنية ممثلة في الدوريات الأمنية والأمانة لضبط مثل هذه المخالفات التي تمس صحة المواطن والمقيم .

مؤكداً تطبيق نظام الجزاءات والغرامات المعمول بها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تهدف من خلاله إلى الحفاظ على سلامة كل ما يتم تقديمة من أغذية للمستهلك .

وقدم الشفق شكره لإدارة الدوريات الأمنية بمنطقة نجران على ما يقومون به من جهود ملموسة وتعاون مشترك مع الأمانة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي ال قريع إنه بفحص الاسماك من قبل المختصين اتضح فسادها مع انبعاث روائح كريهة و تغير في لونها وخواصها الطبيعية بالإضافة إلى أن المركبة التي تقوم بنقل الأسماك مخالفة لاشتراطات نقل المواد الغذائية كما ان جهاز التبريد لا يعمل وكميه الثلج غير كافية لحفظ الاسماك حيث سجلت درجة الحرارة على المؤشر 14 درجة مئوية وهي مخالفة للأنظمة والتعليمات التي تشترط ان تكون درجة الحرارة 4 درجات مئوية في نقل الاسماك المبردة وقد تم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات

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