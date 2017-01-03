 إيقاف مستحقات الضمان عن “الصيادين القدامى” والتسبب بأزمات مالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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إيقاف مستحقات الضمان عن “الصيادين القدامى” والتسبب بأزمات مالية

إيقاف مستحقات الضمان عن “الصيادين القدامى” والتسبب بأزمات مالية
المناطق - متابعات

أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا، مستحقات الضمان الاجتماعي عن المستفيدين ممن يحملون رخصة صيد، مما تسبب للبعض من كبار السن أو المقعدين ولديهم رخص صيد قديمة، بأزمات مالية.

وبحسب صحيفة “الوطن” بين المواطن عبدالله الرشيدي أن كثيرا من الصيادين تفاجأ بتوقف مستحقات الضمان الاجتماعي عنهم بسبب وجود رخصة صيد بدون إنذار أو تنبيه مسبق، مؤكدا أن مبلغ الضمان كان يساعد في سداد القليل من مستلزمات الحياة، مشيرا إلى أن معظم الذين توقفت عنهم مستحقات الضمان الاجتماعي من الصيادين هم من كبار السن والمقعدين.

وقال المواطن عائض الصبحي “سارعت في تحديث بياناتي الشهر الماضي لكي لا يتوقف عني وعن أسرتي صرف المخصص المالي من الضمان الاجتماعي، ولكني تفاجأت بداية الشهر الحالي بعدم نزول المبلغ في حسابي، وبعد مراجعة فرع الضمان بمحافظة فرسان اتضح لي سبب الإيقاف بوجود رخصة صيد”، مؤكدا أن رخصة الصيد التي يحملها قديمة جدا ولم يمارس مهنة الصيد منذ 30 عاما.
وبين مصدر مطلع من الثروة السمكية أن تعديل المهنة من صياد إلى متسبب لا يؤثر على الصياد في عمله، ويمكنه الاستفادة من مستحقات الضمان الاجتماعي باستثناء الصياد الذي لديه أكثر من قارب، ولديه عمالة وافدة.

وأكدت المتحدثة الإعلامية لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان شريفة الزهراني، إيقاف المخصص المالي المستحق من الضمان الاجتماعي للصيادين الذين يحملون رخصة صيد، مشيرة إلى أن الاشخاص المتضررين جراء إيقاف الضمان عنهم من كبار السن، والذين يحملون رخصا قديمة يمكنهم إلغاء الرخصة من البلدية، وسيتم إرجاع مستحقات الضمان لهم بعد التأكد من بياناتهم.

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