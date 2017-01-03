 جمعية بر برحرح تختتم اللقاء الثاني لاعداد انظمة ولوائح الجمعية الداخلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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جمعية بر برحرح تختتم اللقاء الثاني لاعداد انظمة ولوائح الجمعية الداخلية

جمعية بر برحرح تختتم اللقاء الثاني لاعداد انظمة ولوائح الجمعية الداخلية
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر

اختتمت جمعية البر والخدمات الاجتماعية ببرحوح  اللقاء الثاني لاعداد انظمة ولوائح الجمعية الداخلية والذي ينفذه مركز القيادة الابداعية بقيادة الدكتور ادريس ابو هلال و بحضور اعضاء مجلس الادارة وموظفي الجمعية حيث استمر اللقاء لمدة خمسة ايام تخللها ورش عمل مكثفة وتم  اعداد انظمة ولوائح شاملة لاعمال الجمعية.

     من جهته اوضح رئيس مجلس ادارة الجمعية الاستاذ بندر احمد ان هذه الخطوة الجريئة تأتي من حرص مجلس الادارة على تطوير العمل الاجتماعي والخيري بمنطقة الباحة من خلال التميز وتقديم خدمات الجمعية . بما ينعكس على المستفيد بالخير والفائدة ومساعدته في التحول من الرعوية الى التنموية ليأتي متناغما ومنسجما رؤية المملكة 2030 .
وأضاف : ان الجمعية تستعد لتدشين الموقع والبرنامج الالكتروني الخاص بها والذي يتضمن العديد من الخدمات بمايكفل تقديم خدمات متميزة للمستفيد .
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