 تكريم عدد 60 عامل من رجال النظافة “بغرب الدمام” وعمل يوم مفتوح وبرنامج ترفيهي لهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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تكريم عدد 60 عامل من رجال النظافة “بغرب الدمام” وعمل يوم مفتوح وبرنامج ترفيهي لهم

تكريم عدد 60 عامل من رجال النظافة “بغرب الدمام” وعمل يوم مفتوح وبرنامج ترفيهي لهم
المناطق - الدمام

كرم مجمع الأمير محمد بن فهد الثانوي بالتعاون مع بلدية غرب الدمام مؤخرا ، ( 60) من رجال النظافة العاملين في المنطقة، وذلك لمساهمتهم الفعالة في نظافة المدينة وتعزيز الروابط بينهم وبين طلاب المدرسة الذين قاموا بدورهم بالتجهيزات وجمع الهدايا وعمل برنامج ترفيهي لرجال النظافة ومشاركتهم بالأقطار الصباحي بتقديم المرطبات والمعجنات، وذلك من خلال اقامة يوم مفتوح في ساحة مجمع الأمير محمد بن فهد الثانوي، وبحضور عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام الأستاذ /فالح بن راجس الدوسري.

حيث قام احد الدعاة من مركز توعية الجاليات بغرب الدمام بالقاء محاضرة دينية باللغة البنغالية.

وفي نهاية اليوم المفتوح قام رئيس بلدية غرب الدمام المهندس / فارس بن محمد العريج بإلقاء كلمة شكر فيها إدارة المجمع وجميع الأساتذة والطلاب القائمين على تلك البرامج في الخدمة الاجتماعية، حيث قام بتوزيع الجوائز على جميع الحضور وشهادات الشكر والتقدير 

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