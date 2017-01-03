مقترح بربط قطار المشاعر بمترو مكة وقطار الحرمين

قدمت شركة ألمانية توصية إلى أمير مكة الأمير خالد الفيصل، بإيصال قطار المشاعر المقدسة حتى محطة قطار الحرمين السريع، وربطه بإحدى محطات مترو مكة لخدمة الحجاج، وفقا لصحيفة “الحياة”.

وأوصت شركة توف زود الألمانية (قسم القطارات وسكك الحديد بألمانيا الاتحادية)، التي كلفتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بدرس وتقويم عملية تشغيل قطار المشاعر المقدسة، ضرورة عمل معايرة لجميع أنظمة التشغيل.

وجاءت هذه التوصيات ضمن تقرير تسلّمه الأمير خالد الفيصل من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عن تقويم تشغيل قطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1437هـ.