صعود فريق ناشئي “سروات النماص” للدوري الممتاز بعد تحقيقه “ثاني عسير”

حقق فريق السروات للكرة الطائرة للناشئين المركز الثاني في دوري منطقة عسير وتأهل للتصفيات الأولية لبطولة المملكة للصعود للدوري الممتاز وذلك للمرة الأولى منذ ١٥ سنة ، وكان الفريق قد لعب مبارياته على أرضه في صالة متوسطة النماص بعد موافقة مدير تعليم المحافظة على تأمين عدد من صالات وملاعب إدارة تعليم محافظة النماص للفريق، وكان رئيس مجلس الإدارة عارف جمعان الجبيري قد قدم التهنئة هاتفيا للمشرف العام على كرة الطائرة أ.سعد مسعد البكري ومدرب الفريق سعد بن عوض البكري ولأعضاء الفريق وأبلغهم بقرار مجلس الإدارة صرف مكافأت فوز بهذه المناسبة وإقامة حفل تكريم خلال الأيام القادمة كما تمنى لهم التوفيق خلال التصفيات من جانبه شكر المشرف العام على كرة الطائرة سعد مسعد البكري رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم واهتمامهم باللعبة متمنيا أن يحقق الفريق إنجازا أجمل للمحافظة وأهلها خلال التصفيات ويحقق الصعود بإذن الله