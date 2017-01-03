مقتل اتنين من الارهابيين في عملية امنية باحد احياء شمال الرياض

تمكنت الأجهزة الأمنية بعد فجر، اليوم السبت، من مقتل إرهابيين في عملية أمنية سريعة بحي الياسمين شمال العاصمة الرياض، وفقا لـ “المسار” .

وكانت الأجهزة الأمنية قد توفرت لديها معلومات عن تواجد مطلوبين خطيرين، يحملان أسلحة ناسفة، بأحد المنازل شمال الرياض وتم محاصرة الموقع بعد صلاة الفجر ومطالبة المطلوبين بتسليم أنفسهم إلا أنهم بادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، مما استدعى الرد بالمثل ومقتل اثنين ولم يصاب أحد من رجال الأمن .

وكشفت المصادر أن المطلوبين حاولوا الخروج من المنزل المحاصر، وتضليل رجال الأمن بالتخفي حول الأشجار المحيطة بالمنازل المجاورة، حتى يتمكنوا من خطف سيارة أحد المارة والهرب من خلالها، مبينًا أنهم تسللوا إلى منزل أحد المواطنين، الذي بادر بالإبلاغ عنهم، لحين خروجهم ومقتلهم على يد الأجهزة الأمنية في الشارع.