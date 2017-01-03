غدا .. ساعتان للثقافة من جازان عبر الثقافية السعودية

تبث القناة الثقافية السعودية ظهر غد حلقة من البرنامج التلفزيوني المجلة الثقافية على الهواء مباشرة من مركز تلفزيون جازان ولمدة ساعتين من اعداد وتقديم الزميل جماح دغريري ومشاركة الزملاء في محطة تلفزيون جازان البرنامج الذي يسلط الضوء على عدد من الفعاليات التي احتضنتها جازان مؤخرا من خلال عدد من التقارير المتنوعة ويبدأ البرنامج عند الوحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا.

ويضم أفتتاحية للشاعر والأديب إبراهيم صعابي ويستضيف كذلك الإعلامي علي خواجي مدير مكتب صحيفة المدينة بجازان للتعليق على التغريدات والأخبار الصحفية.

ويناقش البرنامج قضية التدريب والرؤية الوطنية 2030 مع المدرب احمد النجمي ويستضيف احد المواهب في المبتكرات العلمية .