 غدا .. ساعتان للثقافة من جازان عبر الثقافية السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

غدا .. ساعتان للثقافة من جازان عبر الثقافية السعودية مقتل اتنين من الارهابيين في عملية امنية باحد احياء شمال الرياض نائب القنصل الهندي بالسعودية: 3 ملايين عامل هندي بالمملكة صعود فريق ناشئي “سروات النماص” للدوري الممتاز بعد تحقيقه “ثاني عسير” أمير الشرقية يرعى منتدى الفرص الاستثمارية الثاني بمحافظة القطيف 25 و26 فبراير مؤتمر البحر الأحمر الثالث لطب العيون يستضيء بأفكار الملهمين على منصة “نجاحات في الظلام” مقترح بربط قطار المشاعر بمترو مكة وقطار الحرمين تكريم عدد 60 عامل من رجال النظافة “بغرب الدمام” وعمل يوم مفتوح وبرنامج ترفيهي لهم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة جمعية بر برحرح تختتم اللقاء الثاني لاعداد انظمة ولوائح الجمعية الداخلية روسيا تعزز قواتها العسكرية بإدخال مدرعات متطورة الخدمة مدير هيئة السياحة بالشرقية يفتتح معرض الفصول الاربعة بالظهران

غدا .. ساعتان للثقافة من جازان عبر الثقافية السعودية

غدا .. ساعتان للثقافة من جازان عبر الثقافية السعودية
المناطق - جازان
تبث القناة الثقافية السعودية ظهر غد حلقة  من البرنامج التلفزيوني المجلة الثقافية على الهواء مباشرة من مركز تلفزيون جازان ولمدة ساعتين من اعداد وتقديم الزميل جماح دغريري ومشاركة الزملاء في محطة تلفزيون جازان البرنامج الذي يسلط الضوء على عدد من الفعاليات التي احتضنتها جازان مؤخرا من خلال عدد من التقارير المتنوعة ويبدأ البرنامج عند الوحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا.
 ويضم أفتتاحية للشاعر والأديب إبراهيم صعابي ويستضيف كذلك الإعلامي علي  خواجي مدير مكتب صحيفة المدينة بجازان للتعليق على التغريدات والأخبار الصحفية.
ويناقش البرنامج قضية التدريب والرؤية الوطنية 2030 مع المدرب احمد النجمي ويستضيف احد المواهب في المبتكرات العلمية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>