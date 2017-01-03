 مصرية تخلع زوجها لرفضه التحدث بالإنجليزية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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مصرية تخلع زوجها لرفضه التحدث بالإنجليزية

مصرية تخلع زوجها لرفضه التحدث بالإنجليزية
المناطق_القاهرة

أقامت سيدة مصرية تدعى “سالي. ك” دعوى خلع ضد زوجها “ج.ع” طبيب أمام محكمة الأسرة بالمعادي، وأودعت مذكرة في مكتب التسويات لأن زوجها رفض التحدث معها بالانجليزية.
وقالت السيدة في الدعوى: “أعمل مترجمة، وتعرفت على زوجي الطبيب في أحد المؤتمرات واتفقنا على الزواج لأني وجدته مثقفا ويتحدث الإنجليزية بطلاقة وتزوجنا ومازلنا في عامنا الأول، ولكني منذ الشهر الأول وجدته يرفض التحدث معي بالإنجليزية داخل المنزل، ويتحدث بالعربية فقط، وحاولت كثيرا في محو لغته العربية وفشلت، وكان يجبرني على التحدث معه باللغة العربية خاصة أمام أصدقائي حتى يحرجني أمامهم، ولذلك لم أتحمل وأقمت دعوى الخلع”.

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