 الوجبات السريعة تصيب الأطفال بالربو والإكزيما | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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الوجبات السريعة تصيب الأطفال بالربو والإكزيما

الوجبات السريعة تصيب الأطفال بالربو والإكزيما
المناطق_وكالات

قال الدكتور محمد لطفي الساعي أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية وجراحات الجلد والليزر بالمركز القومي للبحوث بمصر، إن الباحثين في جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، وجدوا أن تناول الوجبات السريعة 3 مرات أو أكثر في الأسبوع يؤدى إلى ارتفاع خطر الإصابة بالربو والأكزيما الحادة لدى الأطفال.
وأكد الدكتور محمد لطفي أنه وفقا للدراسة فإن المراهقين الذين يتناولون 3 حصص أو أكثر من الوجبات السريعة أسبوعيا يكونوا معرضين لخطر الإصابة بالربو الحاد والإكزيما الجلدية بنسبة 39%.

وأشار إلى أن الدراسة تمت على 319 ألفا من المراهقين في 51 بلدا، وكذلك على 181 ألفا من الأطفال تتراوح أعمارهم ببين 6 و7 سنوات في 31 بلدا آخر، واستمرت الدراسة حوالي 14 عاما.
وأثبتت أن تناول الوجبات السريعة مرتبطة برد فعل سلبي من الجهاز المناعي في الجسم، مما ينتج عنه الأعراض في صورة الأكزيما الجلدية، و تشير النتائج إلى أن مثل هذا النظام الغذائي قد يسبب نوبات الربو أو الأكزيما.
وأوضح استشاري الأمراض الجلدية أنه على العكس بتناول نظام غذائي صحي من خلال 3 حصص أو أكثر من الفاكهة، أظهرت انخفاض مخاطر التعرض للإكزيما الجلدية.
كما أوضح أن تناول الوجبات السريعة بمعدل ثلاث مرات أو أكثر بالأسبوع الواحد له آثار ضارة كبيرة على صحة الأطفال في الدول النامية، وترفع هذه الوجبات الجاهزة من فرص إصابتهم بالربو وحساسية الصدر والإكزيما الجلدية وحساسية الأنف خصوصا، أن المناخ الملوث يساعد أيضا في تهيج الجهاز المناعي للجلد.
كما أوضح، أن الوجبات السريعة تحتوى على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تساهم في تقليل مناعة الأطفال وتجعله عرض للأمراض، بينما الفواكه تحدث تأثيراً معاكساً تماماً، وتقوى من مناعة الجسم نظراً لاحتوائها على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة و أثبتت الأدلة السابقة أن الفيتامينات ومضادات الأكسدة المتوافرة في الفواكه والخضراوات الطازجة تكون لها تأثيرات مفيدة في حالات الإصابة بأزمات الربو و الإكزيما، لهذا تنصح مؤسسة علاج الربو والحساسية ببريطانيا مرضاها بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن يشتمل على خمسة أجزاء من الفواكه والخضراوات كل يوم

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