بسعر 9000 دولار….Acer تكشف عن لابتوب بشاشة منحنية

كشفت شركة Acer، خلال فعاليات معرض CES 2017، عن أول جهاز لابتوب بشاشة منحنية، والذي يعرف بـPredator 21 X ويأتي بسعر 9000 دولار، وهو مخصص بشكل كبير لعشاق الألعاب.

اللابتوب الجديد يأتي بشاشة منحنية 21 بوصة، توفر دقة عرض 2560×1080 بيكسل مع معدل تحديث للشاشة 120Hz ، كما أنه يأتي بمعالج Intel Core i7 من الجيل السابع يقترن باثنين من بطاقات الإظهار GeForce GTX 1080 لمعالجة الرسومات.

يأتي الكمبيوتر مزود بذاكرة وصول عشوائي 64 جيجا بايت، وهناك مكان لوضع 5 محركات أقراص، حيث يمكن إضافة حتى 5 أقراص تخزين بداخله منها 1 تيرابايت HDD و4 أقراص SSD سعة كل واحد منه 512 جيجا بايت، وهو ما يوفر للمستخدم تجربة مميزة للغاية عند ممارسة الألعاب أو مشاهدة فيديوهات 4K أو حتى ألعاب الواقع الافتراضي.

كما يمتلك الجهاز لوحة مفاتيح ميكانيكية كاملة الحجم مع وجود مفتاح Cherry MX Brown، فضلا عن لوحة أرقام كاملة، فيما تشمل الأجزاء الداخلية الأخرى، أربعة مكبرات صوت وأجهزة تكبير الصوت الفرعية، واثنين من إمدادات الطاقة، وخمس مراوح لتبريد النظام فضلا عن 5 أنابيب للحرارة.

ويأتي الجهاز الجديد بوزن يصل إلى 8.8 كجم وهو ما يعتبر ثقيل إلى حد ما، لكن بالنظر إلى المواصفات التي يمتلكها الجهاز، فمن الممكن أن يغفر له هذا الأمر، ومن المنتظر أن يصل الجهاز إلى الولايات المتحدة خلال شهر فبراير.