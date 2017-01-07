 (أوبك): نركز على إعادة التوازن والاستقرار لسوق النفط العالمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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(أوبك): نركز على إعادة التوازن والاستقرار لسوق النفط العالمية

(أوبك): نركز على إعادة التوازن والاستقرار لسوق النفط العالمية
المناطق_د ب أ

أكد أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو أن الدور الكويتي ساهم في التوصل إلى اتفاق وزراء نفط في دول (أوبك) في فيينا نهاية نوفمبر الماضي، والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.
وأضاف باركيندو، في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بثته اليوم قبل جولته الخليجية التي تشمل عددا من الدول الأعضاء في (أوبك) بينها قطر والكويت، أن اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط، التي ترأسها الكويت ستعقد اجتماعها المقبل بفيينا في 21 يناير الجاري لمدة يومين.

وأوضح أن الهدف من هذا الاجتماع، هو مراجعة اتفاق فيينا الخاص بخفض الإنتاج، والنظر في تطورات سوق النفط فيما يتعلق بمعادلة الإنتاج والأسعار بعد إعلان فيينا التاريخي الخاص بخفض الإنتاج.
وقال انه سيجتمع مع وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق خلال زيارته المقررة للكويت غداً الأحد، بعد زيارة قطر للتباحث معه بشأن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية القادم في فيينا، إضافة إلى جملة من المسائل الأخرى المعنية بالتطورات الأخيرة في السوق النفطية العالمية.
وحول إمكانية تحديد سقف رسمي لأسعار النفط عند معدل 55 دولاراً للبرميل في اليوم، قال باركيندو: إنه “في إطار سياسة المنظمة لا يوجد سعر مستهدف محدد، فنحن نركز على إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط العالمية، ولاحظنا بالفعل استجابة إيجابية جدا من السوق بعد قرار المنتجين الأخير في فيينا بخفض معدلات الإنتاج”.

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