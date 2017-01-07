 أهالي حي القابل يبادرون بترميم بيوتهم التراثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير مكة يوجه بتشكيل فريق عمل للبدء بتنفيذ البنى التحتية.. “الطائف الجديد” حلم يتحول من التخطيط إلى التنفيذ رائدة فضاء تستعد لكسر رقم قياسي كأكبر امرأة تسير بالفضاء مشاة البحرية الأمريكية تنشر 300 جندي في جنوب أفغانستان…والسبب! مهرجان نجران للحمضيات في يومه الثاني يشهد اقبالا وتفاعلا من قبل الزوار أهالي حي القابل يبادرون بترميم بيوتهم التراثية بسعر 9000 دولار….Acer تكشف عن لابتوب بشاشة منحنية (أوبك): نركز على إعادة التوازن والاستقرار لسوق النفط العالمية مصرية تخلع زوجها لرفضه التحدث بالإنجليزية الوجبات السريعة تصيب الأطفال بالربو والإكزيما غدا .. ساعتان للثقافة من جازان عبر الثقافية السعودية مقتل اتنين من الارهابيين في عملية امنية باحد احياء شمال الرياض نائب القنصل الهندي بالسعودية: 3 ملايين عامل هندي بالمملكة

أهالي حي القابل يبادرون بترميم بيوتهم التراثية

أهالي حي القابل يبادرون بترميم بيوتهم التراثية
المناطق_نجران

بادر  عدد من أهالي حي القابل بمنطقة نجران بترميم مبانيهم التراثية  وذلك حرصا منهم على الحفاظ على مباني التراث العمراني وتجاوبا مع مناشدات الجهات ذات العلاقة

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل إن عمليات الترميم التي بادر بها ملاك بيوت التراث العمراني  بالمنطقة من المواطنين والتي شملت عدد من القصور والبيوت الطينية وسط الأحياء والقرى التراثية  المنتشرة بالمنطقة ومحافظاتها حيث يقوم أصحاب تلك القصور والبيوت الطينية بعمليات ترميم وتجديد وتهيئه لعدد من القصور والبيوت الطينية وذلك يأتي حرصا منهم على الحفاظ على تراث بلادهم الغالية معتبرين أنفسهم شركاء في الحفاظ على التراث العمراني وتماشيا مع رؤية سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الرامية إلى الحفاظ على التراث الوطني للمملكة وتشجيع ملاك القصور التراثية والبيوت الطينية التراثية بالقيام بمبادرات لترميم تلك القصور والبيوت في القرى التراثية المنتشرة على ضفاف وادي نجران وفي بعض قرى ومحافظات المنطقة وأضاف آل مريح
وقدم آل مريح شكره وتقديره لملاك القصور والبيوت التراثية على هذه المبادرة الوطنية المقدرة من الجميع وأعتبر آل مريح إن كل بيت تراث عمراني يعد بيته وبيت كل مواطن سعودي ويجب الحفاظ عليه متمنيا بأن تكون هذه المبادرة دافعا للآخرين ممن لديهم قصور وبيوت طينية للبدء في ترميمها أسوة بمن سبقهم من المواطنين بالمنطقة حفاظا على هذا التراث الوطني العريق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>