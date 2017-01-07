 مشاة البحرية الأمريكية تنشر 300 جندي في جنوب أفغانستان…والسبب! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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مشاة البحرية الأمريكية تنشر 300 جندي في جنوب أفغانستان…والسبب!

مشاة البحرية الأمريكية تنشر 300 جندي في جنوب أفغانستان…والسبب!
المناطق_د ب أ

أعلن سلاح مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة، انه سوف ينشر 300 جندي في إقليم هلمند جنوب البلاد المحاصر بالمعارك في أفغانستان، في إطار مهمة “المساعدة وتقديم المشورة” التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأوضح سلاح مشاة البحرية، في بيان نشره أن فريق العمل “ساوث ويست”، بقيادة البريجادير جنرال روجر تورنر، سيدرب ويقدم مشورة للزعماء الرئيسيين داخل الفيلق 215 التابع للجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية للمنطقة الـ 505.

وأضاف أن تلك القوات ستساعد قوات الأمن الأفغانية في التغلب على تمرد حركة طالبان، الذي أدى إلى سيطرة الحركة على معظم الإقليم، بعد نهاية مهمة قتالية للناتو وانسحاب معظم القوات الأمريكية من الإقليم في عام 2014.

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