مهرجان نجران للحمضيات في يومه الثاني يشهد اقبالا وتفاعلا من قبل الزوار

شهد مهرجان نجران الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي مساء اليوم وذلك لليوم الثاني على التوالي إقبال كبير ومتزايد في عدد الزوار من داخل المنطقة وخارجها والذي دشن فعاليته في في اليوم الاول راعي الحفل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وشهد عدد من الفعاليات والعروض المصاحبة .

فيما تواصلت فعاليات المهرجان في اليوم الثاني على التوالي في عرض للفنون الشعبية وأنشطة ترفيهة صاحبةة المهرجان وتنوعت في الفلكلور والعرضات الشعبية وعروض ومسابقات ثقافية وعروض للأطفال والأسرر وشهد المهرجان إقبال من قبل الزوار .

وأشتمل المهرجان على على المنتجات الزراعية والحميات التي تمتاز بها المنطقة

وكما انه يشمل العديد من المعارض الحكوميه ويحتوي على ركن للحرف اليدوية وركن اخر للاسر المنتجه ومسرح للطفل والاسره تقام عليه مسابقات للاطفال وعروض للفنون الشعبية الخاصه بمنطقة نجران

كما توزيع العديد من الهدايا منها الشتلات الزراعية وانواع من الفواكه على الزوار

كما ضم المهرجان معرضا للمرورث النجراتي والتي حوت البنادق والخناجر الفضية وبعض المقتنيات الثراثية والتي تمثل الحضارة القديمة النجرانية في المنطقة

من جانبه اكد مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني صالح ال مريح ان هيئة السياحة والتراث الوطني وبتوجيه من رئيسها العام صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان تدعم العديد من المهرجانات بالمملكة ومنها هذا المهرجان واوضح ال مريح ان فعاليات المهرجان تشمل مسرح للطفل والاسرة وركن للاسر المنتجة وعروض للفنون الشعبية الخاصة بالمنطقة وسوقا للحرف اليدوية والصناعات التقليدية.

الجدير بالذكر ان المهرجان مدته ثلاثة ايام .