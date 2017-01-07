رائدة فضاء تستعد لكسر رقم قياسي كأكبر امرأة تسير بالفضاء

كشف تقرير حديث أن رائدة الفضاء الأمريكية “بيجي ويتسون” والتي تبلغ من العمر 56 عاما، على وشك كسر رقم قياسي جديد، فعندما ذهبت إلى محطة الفضاء الدولية في نوفمبر الماضي وكانت أكبر رائدة تذهب للفضاء مطلقا، وقالت إنها سوف تكون المرأة الأكبر عمرا التي تقوم بعملية “السير في الفضاء” في التاريخ.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، إنه كجزء من المهمة التي تستمر لمدة ستة أشهر داخل محطة الفضاء الدولية، ستقوم ويتسون وزميلها رائد الفضاء “شين كمبرد” الذي يبلغ من العمر 49 عاما، بعملية “السير في الفضاء” من أجل القيام ببعض أعمال الصيانة، وسيعملون على وضع بطاريات ليثيوم أيون جديد لتخزين الطاقة الشمسية للمحطة.

وسبق وقالت “ويتسون” في مقابلة مع وكالة اسوشيتد برس في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تكيفت مع الحياة بدون جاذبية في الفضاء بشكل أسرع من رحلتها الأخيرة التي كانت في عام 2008.