“ذوي احتياجات خاصة ” يديرون أول جمعية متخصصة للإعاقة الحركية بالمملكة

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية فيصل عبد الله فؤاد عن توظيف 37 معاق ومعاقة ، لإدارة وسير عمل الجمعية التي تعد الأولى في المملكة والشرق الأوسط التي تعتمد في إدارتها عملها على موظفين من أصحاب الإعاقات الحركية ، وتقدم لإخوانهم المعاقين والمعاقات خدمة متخصصة في الإعاقة الحركية في شتى المجالات سواء في المجالات الاجتماعية أو الثقافية أو التوعوية أو الرياضية.

مقدما شكره خلال تدشينه أمس الأول لمقر الجمعية بمجمع فؤاد سنتر بالخبر بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله الدامغ والأمين العام والمدير التنفيذي للجمعي خالد آل عبيد وعدد كبير من المعاقين والمعاقات ورجال الأعمال والإعلاميين وبعض الشخصيات البارزة في المحافظة وشركاء نجاح الجمعية ، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لدعمه ومساندته أبنائه وبناته من ذوي الإعاقات بالمنطقة ، وحرصه الدائم والمستمر على أن يجدوا فرصهم الوظيفية المناسبة التي يستحقونها ، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى تطوير العمل الإداري واستقطاب المزيد من الكفاءات بما يتناسب مع اشخاص من ذوي الاعاقة الحركية ، مضيفاً بان المقر يحتوي على قسمين منفصلين للرجال وللنساء ومجهزة بأحدث التجهيزات والأثاث الذي يتناسب مع المعاقين .

فيما قدم الأمين العام للجمعية خالد آل عبيد باسمه وأسم جميع منسوبي سواعد الشكر الجزيل الى رئيس مجلس الادارة وعائلته الكريمة على منح جمعية سواعد هذا المقر في المجمع لتقديم كل ما يخدم اصحاب ذوي الإعاقة الحركية في المنطقة الشرقية والمملكة العربية بشكل عام وخارج المملكة ايضا ، مبيناً بأن تدشين مقر للجمعية يعتبر فأل خير انطلاقة مباركة نحو تحقيق أهداف ذوي الإعاقات بالمنطقة الشرقية ، متمنياً أن تكون جمعية سواعد دائما عند حسن ظن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز ال سعود امير المنطقة الشرقية وان نقدم كل ما يخدم فئة ذوي الإعاقة الحركية في المنطقة بكل كفاءة واقتدار.

وأشار آل عبيد إلى أن نسبة السعودة في الجمعية تبلغ 100% ، حيث راعت الجمعية توظيف العنصر النسائي من ذوي الإعاقة الحركية مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الموظفات من ذوات الإعاقة الحركية وهن جامعيات في تخصصات على مستوى عال مبيناً ان الإعاقة الحركية ليس شرطاً ان يكون المعاق على كرسي متحرك بل ان الإعاقة تشمل حالات اخرى مثل البتر اما يد او رجل او قصر في أحد الأرجل أو غيره من الحالات الحركية.

‫لافتا بأن هناك جمعيات خيرية تشمل جميع الإعاقات في كل انحاء المملكة الا انها لم تحقق مستوى الفائدة المرجوة للمعاق الحركي في تطوير حالته العلاجية والتأهيلية والتدريبية ومن ثم التوظيفية وهذا ما جعلنا في جمعية سواعد نركز ونقنن تخصصنا في اعاقة معينة موضحاً اننا فعلاً في حاجة كل وسائل الدعم من جميع الجهات الحكومية والخاصة واننا نعتبر ان مشروع جمعية سواعد هو مشروع جميع أبناء المنطقة الشرقية والمملكة العربية السعودية ونتطلع بأذن الله ان نحقق كل ما يحلم به المعاق الحركي ،أن يتحقق من خلال عملنا في هذه الجمعية ، وأن تكون هذه الجمعية مرجعاً للجميع من ذوي الاعاقة الحركية ونرحب بالجميع من خارج الجمعية بأن ينضموا لنا ونحن لا نستغنى عن دعمهم ونتمنى التوفيق بإذن الله.

هذا وقد شهد حفل التدشين مشاركة أصغر منسوبات الجمعية من ذوات الإعاقة الحركية الطفلة مريم الجبير ، بعدها اطلع الجميع في جولة سريعة على المكاتب وتعرف الحضور على اقسام الجمعية وما تقدمه من خدمات.