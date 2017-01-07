 الجيش اليمني بدعم التحالف يسيطر على عدة مناطق في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني بدعم التحالف يسيطر على عدة مناطق في تعز

الجيش اليمني بدعم التحالف يسيطر على عدة مناطق في تعز
المناطق_وكالات

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني بدعم مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، على مناطق مهمة غرب محافظة تعز 275 كم جنوب صنعاء.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري بالمحافظة العقيد الركن منصور الحساني، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): “تمكن الجيش الوطني من دحر المليشيات في مناطق ذباب والتقدم والسيطرة علي ذباب والمنصورة وجبال العمري”.

وأضاف أن “المعارك الآن علي أشدها والتقدم مستمر والمليشيات تتهاوي، وتفر من أمام رجال الجيش الوطني، وبالإسناد الجوي المكثف من طيران التحالف الذي يحقق نجاحا كبيرا وإصابات دقيقة في معدات وتجمعات المليشيات الإنقلابية”.
وكانت قوات الجيش والمقامة الشعبية، قد أعلنت أول أمس الخميس، عن بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق استراتيجية غرب تعز من قبضة مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، التي تسيطر على عدد من المناطق في محافظة تعز منذ أكثر من عام ونصف.

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