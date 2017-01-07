حرم أمير القصيم تدشن معرض “موضة وفن” بجامعة القصيم

دشنت حرم سمو أمير منطقة القصيم الأميرة عبير بنت سلمان المنديل، المعرض السنوي لكلية التصاميم والاقتصاد المنزلي بجامعة القصيم، والذي حمل عنوان ” موضة وفن ” واستمر لمدة ثلاثة أيام في رحاب الكلية، وذلك بحضورعدد من منسوبات الجامعة وضيوف المعرض من سيدات المجتمع وعضوات هيئة التدريس وطالبات الكلية.

وتضمن المعرض جملة من المعروضات التي تمثل أعمال معيدات وطالبات الكلية بجميع أقسامها الفنية والموضة والمنسوجات والتغذية .

وقد وقفت الأميرة عبير المنديل على المعرض وأركانه المتعددة وأبدت إعجابها بإبداع وتألق طالبات وخريجات الكلية في رسم اللوحة الجدارية كما وقفت عليهن وهنَّ يضعن اللمسات الأخيرة على لوحات ورسومات مختلفة حيث أشادت بأعمالهن والمنتجات المقدمة من الطالبات.

من جانبها ثمنت الدكتورة فاطمة الفريحي عميدة الكلية دعم وتشجيع سمو الأميرة للكلية وطالباتها مؤكدة أن تألق الطالبات والمعيدات يجسد قدرة فتيات الوطن على التألق في فضاءات الإبداع .

وفي الختام قدمت عميدة الكلية هديتين تذكاريتين لسمو الأميرة تمثلت في أعمال فنية ونسيج من قبل المعيدة مشاعل الفايز كعمل أبدعت في تطريزه بالإضافة للوحة الخط العربي من إبداع المعيدة سلمى المطيري، كما قدمت العديد من الهدايا التذكارية لضيوف المعرض الذي حظي بزيارات على مدار أيامه الثلاثة من قبل مدارس المنطقة وكليات الجامعة .

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