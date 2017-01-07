 فرن ذكي يتصل بهاتفك عند احتراق الطعام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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فرن ذكي يتصل بهاتفك عند احتراق الطعام

فرن ذكي يتصل بهاتفك عند احتراق الطعام
المناطق_متابعات

كشفت شركة جنرال إلكتريك عن “فرن” ذكي خلال معرض CES بلاس فيجاس، والذي يمكنه العمل دون أي تدخل بشري، إذ يتم تشغيله عن بعد مع قدرته على إنذار المستخدم عند احتراق الطعام، بفضل ميزة التكامل مع جهاز “نست” المنزلي للحماية، والذي يبحث عن علامات الدخان بشكل مستمر، ليرسل إنذار وتنبيهات إلى الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم يخبره أن الفرن تم إغلاقه في حالة وجود أي خطر، إذ كشفت GE عن شراكة مع نست لتتيح لمستخدمي “الفرن” الذكي المزود بواي فاي تفعيل الميزة في حالة امتلاك جهاز نست.
وقال Paul Surowiec نائب رئيس منتجات الطهي بشركة GE “الطهي يجب أن يكون تجربة ممتعة، ولكننا نعرف أنه في بعض الأحيان هناك حوادث داخل المطبخ، لذا تكامل جهازنا مع “نست” يساعدنا على التأكد أن مستخدمينا أكثر أمانا عند الطهي، وخصوصا عندما يتم ترك الفرن دون مراقبة”، فإذا ظهر دخان أو حريق داخل الفرن، يرسل “نست” تنبيه للمستخدم في الوقت الحقيقي، مع توجيهه إلى تطبيق إعدادات المطبخ على هاتفه الذكية أو جهازه اللوحي.

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